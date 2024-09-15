Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Санчо поделился эмоциями после дебютного матча в составе «Челси»

Санчо поделился эмоциями после дебютного матча в составе «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Челси» Джейдон Санчо высказался после своего дебюта в составе «синих», состоявшегося в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (0:1). В этой игре английский футболист отметился результативной передачей.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Нкунку – 86'    

«Дебютировать за «Челси» — это потрясающе. Очень благодарен за то, что снова могу играть. Команда выступила очень хорошо и взяла три очка.

Я усердно работал ради этого момента и просто счастлив, что получил свой шанс. У меня было отличное завершение прошлого сезона с выходом в финал Лиги чемпионов. Должен поблагодарить весь персонал и партнёров по команде. В первый день моего пребывания в клубе они оказали мне радушный приём. Счастлив, что чувствую себя здесь настолько комфортно», — приводит слова Санчо BBC.

Санчо находится в лондонском клубе в аренде. Права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
Мареска сделал строгое наставление Санчо и Феликсу перед их приходом в «Челси»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android