Санчо поделился эмоциями после дебютного матча в составе «Челси»

Крайний нападающий «Челси» Джейдон Санчо высказался после своего дебюта в составе «синих», состоявшегося в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (0:1). В этой игре английский футболист отметился результативной передачей.

«Дебютировать за «Челси» — это потрясающе. Очень благодарен за то, что снова могу играть. Команда выступила очень хорошо и взяла три очка.

Я усердно работал ради этого момента и просто счастлив, что получил свой шанс. У меня было отличное завершение прошлого сезона с выходом в финал Лиги чемпионов. Должен поблагодарить весь персонал и партнёров по команде. В первый день моего пребывания в клубе они оказали мне радушный приём. Счастлив, что чувствую себя здесь настолько комфортно», — приводит слова Санчо BBC.

Санчо находится в лондонском клубе в аренде. Права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

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