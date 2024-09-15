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Луис Чавес: в большинстве районов Мексики небезопасно. Думаю, в Москве такого нет

Луис Чавес: в большинстве районов Мексики небезопасно. Думаю, в Москве такого нет
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Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о безопасности в Мексике, а также сравнил Тихуану с Москвой.

— Между Тихуаной и Москвой большая разница в плане безопасности?
— Конечно! Тихуана — довольно опасное место. В целом в большинстве районов Мексики проблема безопасности остро стоит. В Москве, думаю, такого нет.

— Мексика — далеко не самая безопасная страна?
— Да, действительно так, — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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