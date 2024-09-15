Луис Чавес: в большинстве районов Мексики небезопасно. Думаю, в Москве такого нет

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о безопасности в Мексике, а также сравнил Тихуану с Москвой.

— Между Тихуаной и Москвой большая разница в плане безопасности?

— Конечно! Тихуана — довольно опасное место. В целом в большинстве районов Мексики проблема безопасности остро стоит. В Москве, думаю, такого нет.

— Мексика — далеко не самая безопасная страна?

— Да, действительно так, — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.