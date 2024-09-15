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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес: в России люди холоднее, чем в Мексике

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес: в России люди холоднее, чем в Мексике
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Центральный полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал о различиях между людьми в России и Мексике, а также высказался об уровне жизни в Москве.

— В России люди более холодные. В Мексике же люди более расположены к общению, веселее и всегда готовы помочь.

— А уровень жизни в России выше, чем в Мексике?
— Думаю, что они совершенно разные. Москва — дорогой город, но уровень жизни тут высокий, если сравнивать с Мексикой, — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.

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