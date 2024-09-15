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На матче «Динамо» Махачкала — «Спартак» ожидается аншлаг

На матче «Динамо» Махачкала — «Спартак» ожидается аншлаг
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В пресс-службе «Динамо» Мх рассказали о количестве проданных билетов на игру 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Матч состоится сегодня, 15 сентября, начало — в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вместимость нашего стадиона около 24 тысяч, но после внедрения системы Fan ID фактическая вместимость — 15 тысяч. Из них по квоте 1500 — гостевой сектор, но пока нам неизвестно, сколько болельщиков «Спартака» будет на матче. Что касается остального стадиона, то к началу матча все билеты будут проданы. Мы ожидаем аншлаг. К сожалению, не все желающие смогут попасть на игру», — приводит слова пресс-службы махачкалинского «Динамо» «РБ Спорт».

«Динамо» Мх с восемью очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 14 очками располагается на четвёртом месте. Отметим, что в конце августа в матче группового этапа Фонбет Кубка России клуб из Махачкалы в Москве обыграл красно-белых со счётом 1:0.

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