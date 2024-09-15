«Он на пике формы». Флик отметил улучшения в игре Рафиньи по сравнению с минувшим сезоном

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игровом прогрессе 27-летнего крайнего нападающего сине-гранатовых Рафиньи по сравнению с минувшим сезоном. В сезоне-2023/2024 главным тренером каталонского клуба являлся Хави.

«Наблюдая за прогрессом Рафиньи, можно заметить, что по сравнению с прошлым сезоном он вышел на пик формы и начал играть определяющую роль. Этот футболист великолепен. Крайне приятно наблюдать за ним. Рафинья обладает уникальной техникой. Когда он выкладывается на все 100%, то начинает излучать энергию и позитив», — приводит слова Флика Sport.es.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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