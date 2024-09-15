Эрик тен Хаг: я не удивлён Маттейсом де Лигтом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о новичке команды Маттейсе де Лигте.

«Я не удивлён Маттейсом де Лигтом. На данный момент он не в форме, он не на 100% быстрый. Ему нужны игры, чтобы соответствовать нужному статусу. Сейчас мы видим проблески, и, как только он будет усерднее тренироваться, он станет намного лучше. Мы уже довольны им!» — приводит слова тен Хага инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Маттейс выступал за мюнхенскую «Баварию». В минувшем сезоне Бундеслиги он сыграл за клуб 22 матча, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в € 65 млн.