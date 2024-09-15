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Футболисты «Зенита» получат по 5 млн рублей за победу в матче с ЦСКА — источник

Футболисты «Зенита» получат по 5 млн рублей за победу в матче с ЦСКА — источник
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Футболистам санкт-петербургского «Зенита» будет выплачено по 5 млн рублей в качестве премиальных за победу в матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

По информации источника, стандартные премиальные в «Зените» составляют € 25 тыс. за победу. Однако после игры с красно-синими руководство санкт-петербургского клуба приняло решение наградить игроков двойными премиальными.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги подопечные Семака набрали 20 очков и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом». Игра состоится 21 сентября и пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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