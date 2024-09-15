Гильермо Абаскаль высказался о неудачном старте «Гранады» в испанской Сегунде

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, ныне возглавляющий «Гранаду», высказался о неудачном старте испанского клуба. После четырёх туров в Сегунде команда Абаскаля набрала четыре очка и находится на 16-м месте.

«Конечно, мы считаем, что это не отразится на том, каким будет конечный результат. Конечно, он (прогресс) медленнее, но это не должно сбивать нас с пути. Мы находимся в процессе. Нам нужно исправить некоторые вещи, на которых мы настаиваем. Команда растёт и совершенствуется. Она делает несколько очень хороших вещей во время игр. Но при этом мы должны лучше реализовывать явные шансы, которые у нас есть, и не допускать таких моментов отключения.

Я спокоен и сосредоточен на работе, которую делаю. И то, что происходит внутри, остаётся внутри. Мы знаем, где и кого мы тренируем, что от нас ожидают. Очевидно, что с такой ответственностью мы не должны бояться никаких ситуаций или волноваться. Единственное, что нас беспокоит, — это продолжение совершенствования команды. Это команда с новыми игроками, которых мы должны вводить в игру. Игроки, которые приехали и которым нужна синергия и координация, и мы будем делать это так, как делали, зная, почему результаты обусловлены, и анализируя процесс команды. Очевидно, что нужно быть спокойным», — приводит слова Абаскаля AS.