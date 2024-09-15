Пикущак объяснил, за счёт чего «Краснодар» показывает хорошие результаты в последних играх

Главный тренер молдавского «Милсами» Игорь Пикущак объяснил, за счёт чего «Краснодар» показывает хорошие результаты в последних играх.

«Старт для «Краснодара» был тяжёлым, вкатывались в сезон. В последних играх же достаточно прибавили. Видно, что наладились связи, физически подтянулись. Результаты хорошие у команды.

Не думаю, что нужно проводить параллели с командой, которая была в том сезоне. Команды немного отличаются — прошло время, Мусаев внёс свои коррективы, ребята физически прибавили, поэтому и находятся на таком месте в таблице», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.