«Бавария» представила форму в честь Октоберфеста

Мюнхенская «Бавария» представила на своём сайте новый комплект формы от немецкого спортивного бренда adidas, посвящённый Октоберфесту.

Фото: ФК «Бавария»

Фото: ФК «Бавария»

Футболки выполнены в серой цветовой гамме с видоизменённой эмблемой. Шорты и гетры в данном комплекте будут зелёного цвета. Октоберфест — это знаменитый пивной фестиваль, который традиционно проводится в Мюнхене осенью. Отметим, что «Бавария» каждый сезон выпускает специальный комплект формы, посвящённый этому фестивалю.

После трёх сыгранных матчей в немецкой Бундеслиге в активе мюнхенской «Баварии» девять очков. Подопечные Венсана Компани занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.