Тен Хаг использовал цитату Роналду о кетчупе для оценки игры Рашфорда в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно гола крайнего нападающего манкунианцев Маркуса Рашфорда в матче 4-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:3). Этот мяч стал первым для английского футболиста в чемпионате Англии за 189 дней.

«Это очень важно. Каждый нападающий хочет попасть в число лучших бомбардиров. Как только будет забит первый гол, будут забиты и остальные. Как-то один нападающий сказал о бутылке кетчупа — как только прольётся его первая капля, будет опустошена вся бутылка», — приводит слова тен Хага Daily Mail со ссылкой на эфир TNT Sports.

Ранее фразу про бутылку с кетчупом применял бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В частности, он использовал её во время жеребьёвки Лиги чемпионов нынешнего сезона.

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