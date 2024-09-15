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Энцо Мареска — о влиянии Санчо: у него есть желание показать, какой он игрок

Энцо Мареска — о влиянии Санчо: у него есть желание показать, какой он игрок
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал о влиянии новичка команды Джейдона Санчо на клуб.

«У меня такое чувство, что Джейдон — парень, которому нужна любовь болельщиков. Именно об этом я подумал, когда разговаривал с ним до того, как он присоединился к нам. Также я знаю, что у него есть желание показать, какой он игрок, но для меня, смотря на его игру на поле, это просто удовольствие от футбола», — приводит слова Марески инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

К «Челси» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» Санчо присоединился 30 августа. Контракт рассчитан до июня 2025 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии Джейдон сыграл за «красных» три матча, однако результативными действиями он не отметился. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего вингера составляет € 30 млн.

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