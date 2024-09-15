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Батчи: «Краснодар» показал в игре с «Ростовом», что прогрессирует и развивается

Батчи: «Краснодар» показал в игре с «Ростовом», что прогрессирует и развивается
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Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением о победе в игре с «Ростовом» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

«Была состязательная игра со стороны обеих команд, что и требовалось ожидать от такого тяжёлого соперника. В принципе, так можно сказать о любой команде нашего чемпионата. Мы показали на поле, что команда прогрессирует, растёт, развивается, работает над ошибками. Мы показали и дали это понять во время игры на поле. Сейчас мы хотим только продолжать заниматься в том же направлении и продолжать расти», — приводит слова Батчи «РБ Спорт».

«Краснодар» после восьми сыгранных матчей набрал 18 очков. Сейчас команда располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч начнётся 21 сентября в 14:00 мск.

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