Мбаппе подарил свою игровую футболку болбою сразу после замены в матче Ла Лиги

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подарил свою игровую футболку болбою после того, как его заменили на 90-й минуте матча 5-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:2), в котором французский футболист отметился голом.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Мбаппе присоединился к мадридской команде минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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