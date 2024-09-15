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Мбаппе подарил свою игровую футболку болбою сразу после замены в матче Ла Лиги

Мбаппе подарил свою игровую футболку болбою сразу после замены в матче Ла Лиги
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подарил свою игровую футболку болбою после того, как его заменили на 90-й минуте матча 5-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:2), в котором французский футболист отметился голом.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Мбаппе присоединился к мадридской команде минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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