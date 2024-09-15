Представитель Дзюбы: сейчас Артём — лучший нападающий в истории российского футбола

Леонид Гольдман, являющийся представителем новоиспечённого нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, ответил на вопрос о целях 36-летнего футболиста на текущий сезон.

«Конкретной задачи по голам нет. Артём хочет помочь команде выполнить задачу на сезон — как минимум остаться в РПЛ. Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, о которых всем известно, то будет здорово.

Ещё Артём хочет доказать самому себе, что ещё есть порох в пороховницах. Хотя глобально Дзюба всем давно всё доказал. На данный момент Артём — лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания. Но к этому Артёму не привыкать. Надеюсь, Дзюба продолжит удивлять дальше. Он точно сделает для этого всё возможное», — приводит слова Гольдмана Sport24.

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 422 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами и 95 результативными передачами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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