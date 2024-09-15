Фото: Мбаппе и Винисиус вместе отпраздновали гол в ворота «Реала Сосьедад»

Нападающие мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор вместе отпраздновали гол, забитый французским футболистом с пенальти на 75-й минуте в матче 5-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:2). Ранее, на 58-й минуте, бразильский вингер также поразил ворота соперника, реализовав 11-метровый удар.

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После пяти матчей чемпионата Испании мадридский клуб набрал 11 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от «Барселоны» на одно очко, однако у сине-гранатовых есть игра в запасе.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Винисиус сыграл шесть матчей во всех соревнованиях, где забил два гола и сделал три ассиста.

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