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Фото: Мбаппе и Винисиус вместе отпраздновали гол в ворота «Реала Сосьедад»

Фото: Мбаппе и Винисиус вместе отпраздновали гол в ворота «Реала Сосьедад»
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Нападающие мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор вместе отпраздновали гол, забитый французским футболистом с пенальти на 75-й минуте в матче 5-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:2). Ранее, на 58-й минуте, бразильский вингер также поразил ворота соперника, реализовав 11-метровый удар.

Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

После пяти матчей чемпионата Испании мадридский клуб набрал 11 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от «Барселоны» на одно очко, однако у сине-гранатовых есть игра в запасе.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Винисиус сыграл шесть матчей во всех соревнованиях, где забил два гола и сделал три ассиста.

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