Олимпийский чемпион Легков: «Спартак» в этом сезоне может бросить вызов «Зениту»

Олимпийский чемпион, лыжник и болельщик московского «Спартака» Александр Легков заявил, что красно-белые могут побороться с «Зенитом» за титул чемпиона в нынешнем сезоне.

«Может ли «Спартак» бросить вызов «Зениту» в этом сезоне? Всё возможно. Всё зависит от команды, от тренера. Пока всё хорошо. Станкович — харизматичный, у меня большая надежда на то, что с ним у команды получится», — приводит слова Легкова «РБ Спорт».

Сегодня, 15 сентября, «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» в рамках 8-го тура РПЛ. Начало матча в 19:00 мск. «Динамо» Мх — одна из двух команд в текущем сезоне, которая смогла нанести поражение красно-белым.