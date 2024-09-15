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Викторьен Ангбан высказался о старте махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Викторьен Ангбан высказался о старте махачкалинского «Динамо» в РПЛ
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Центральный полузащитник махачкалинского «Динамо» Викторьен Ангбан, выступающий за клуб из Дагестана на правах аренды из «Сочи», высказался о старте команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не могу сказать, что мы начали сезон плохо. С каждой игрой мы прибавляем, привыкаем к условиям РПЛ. Пока всё идёт хорошо», — приводит слова Ангбана «РБ Спорт».

«Динамо» Махачкала занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Дагестанский клуб набрал восемь очков после семи сыгранных туров. Сегодня, 15 сентября, в рамках 8-го тура чемпионата России махачкалинцы встретятся со «Спартаком». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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