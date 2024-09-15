«Какое может быть удивление?» Друг Смолова — о переходе форварда из «Динамо» в «Краснодар»

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев, являющийся другом российского форварда Фёдора Смолова, прокомментировал переход футболиста из «Динамо» в «Краснодар».

— Как старый друг Фёдора Смолова удивлены его летним переходом из московского «Динамо» в «Краснодар»?

— Нет, не удивлён. Вы так говорите… «Краснодар» — это топ-клуб. И Федя поехал туда играть. Тем более он в этом клубе ранее уже провёл много лет, был лучшим бомбардиром чемпионата России. Поэтому какое тут может быть удивление?

— Я был удивлён потому, что он в прошлом году женился, у него родился первый ребёнок. И в этих условиях Фёдор решился покинуть Москву, поехать в город, откуда сейчас не полетаешь самолётом и надо очень долго добираться либо по 20 часов на поезде, либо доезжать до ближайших городов с авиасообщением и оттуда лететь?

— Мне кажется, когда профессиональный спортсмен играет на высоком уровне, в топ-клубе, то, наверное, поездки домой отходят немножко на второй план. Поэтому дай бог, чтобы у него всё было хорошо в «Краснодаре», — приводят слова Кугрышева «Известия».