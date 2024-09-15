Игрок «Ростова» Вахания: фол на Батчи? Положил руки на спину, чтобы он не воткнулся в меня

Правый защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал момент с фолом в матче «Краснодар» — «Ростов» (2:0). В первом тайме жёлто-синие поразили ворота соперника, но перед ударом вингера Роналдо арбитр зафиксировал фол и отменил взятие ворот чёрно-зелёных.

«Что сказал судья? Толчок. Ну, это естественное положение, как мне кажется. Я положил руки на спину, но исключительно чтобы он [Батчи] не воткнулся в меня. Никаких усилий я не делал. Он даже не упал. Прыгнул — и поставили фол. Возникли ли вопросы? Было непонятно, почему он не дал доиграть. Дай доиграть, а потом смотри (VAR. — Прим. «Чемпионата»). Потом, во втором тайме, когда мяч в аут ушёл, он дал доиграть. Видимо, что-то ему сказали, сделал выводы, но… Как судья объяснил фол? Толчок, нарушение правил», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

После матча 8-го тура РПЛ «Ростов» занимает седьмое месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 11 очков. В следующем туре жёлто-синие дома примут махачкалинское «Динамо» — матч состоится 22 сентября и начнётся в 16:30 мск.