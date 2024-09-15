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Игрок сборной Саудовской Аравии находится в тяжёлом состоянии после падения с балкона — AN

Игрок сборной Саудовской Аравии находится в тяжёлом состоянии после падения с балкона — AN
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Крайний нападающий сборной Саудовской Аравии и «Аль-Шабаба» Фахад Аль-Муваллад был госпитализирован после того, как упал с балкона второго этажа своего загородного дома в Дубае. Об этом сообщает Arab News.

По информации источника, 30-летний футболист находится в больнице Дубая, в отделении интенсивной терапии.

Аль-Муваллад дебютировал в составе сборной Саудовской Аравии в феврале 2013 года. За этот период он принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами. Нападающий играет за «Аль-Шабаб» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах саудовской Про-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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