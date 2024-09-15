Новичок московского «Динамо» Гомес: в РПЛ очень высокий уровень, чего я и ожидал

26-летний бразильский крайний нападающий Артур Гомес рассказал о своей адаптации в московском «Динамо», а также высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Я никогда не видел снега. Немного обеспокоен тем, что, когда я его увижу, будет очень холодно. Но, в принципе, я уже полностью адаптируюсь в клубе и буду готов к этому.

Не могу сказать, что знаю много российских футболистов. Но, конечно, слышал об истории «Динамо», о Льве Яшине, это единственный вратарь, который выиграл «Золотой мяч». Сейчас я приехал, буду знакомиться, смогу что-то сказать о российских футболистах. В РПЛ очень высокий уровень, чего я и ожидал, мне рассказывали об этом Бителло, другие футболисты. По тому, что видел, всё подтверждается», — приводит слова Гомеса ТАСС.

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.