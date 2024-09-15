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Акрон — Химки. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Акрон» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Акрон» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 15 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Химки» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.

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