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«Уфа» уверенно обыграла «Родину» в матче 10-го тура Первой лиги

«Уфа» уверенно обыграла «Родину» в матче 10-го тура Первой лиги
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Завершился матч 10-го тура Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Родина». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Игра закончилась победой «Уфы» со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 0
Родина
Москва
1:0 Муллин – 45'     2:0 Ложкин – 90+3'    

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Уфы» Камиль Муллин. Окончательный счёт в игре на 90+3-й минуте установил Владислав Ложкин — 2:0.

«Уфа» после этой победы набрала девять очков за 10 матчей и занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» после аналогичного количества игр заработала 14 очков и располагается на восьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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