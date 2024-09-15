«Уфа» уверенно обыграла «Родину» в матче 10-го тура Первой лиги

Завершился матч 10-го тура Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Родина». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Игра закончилась победой «Уфы» со счётом 2:0.

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Уфы» Камиль Муллин. Окончательный счёт в игре на 90+3-й минуте установил Владислав Ложкин — 2:0.

«Уфа» после этой победы набрала девять очков за 10 матчей и занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» после аналогичного количества игр заработала 14 очков и располагается на восьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.