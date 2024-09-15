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Мбаппе — о скором дебюте за «Реал» в ЛЧ: я приехал в Мадрид ради подобных вечеров

Мбаппе — о скором дебюте за «Реал» в ЛЧ: я приехал в Мадрид ради подобных вечеров
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о грядущем дебюте в Лиге чемпионов в футболке «Королевского клуба», который может состояться 17 сентября в 1-м туре общего этапа турнира со «Штутгартом».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет очень важно для меня. Как было сказано мной в первый день, я приехал в Мадрид, чтобы проживать подобные вечера. Очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, ведь Лига чемпионов сильно изменилась. Теперь это новое соревнование, в котором мы должны начать с победы», — приводит слова Мбаппе Marca.

Мбаппе присоединился к мадридской команде минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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