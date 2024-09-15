Чемпион UFC Ислам Махачев нанесёт первый удар по мячу в игре «Динамо» Мх — «Спартак»

Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев нанесёт первый удар по мячу в матче РПЛ между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком», который состоится сегодня, 15 сентября. Об этом информирует телеграм-канал бело-голубых.

Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Спартак» заработал 14 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.

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