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Чемпион UFC Ислам Махачев нанесёт первый удар по мячу в игре «Динамо» Мх — «Спартак»

Чемпион UFC Ислам Махачев нанесёт первый удар по мячу в игре «Динамо» Мх — «Спартак»
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Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев нанесёт первый удар по мячу в матче РПЛ между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком», который состоится сегодня, 15 сентября. Об этом информирует телеграм-канал бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Спартак» заработал 14 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь игр.

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