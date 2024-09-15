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Друг Фёдора Смолова рассказал, как нападающий переживал упущенное чемпионство с «Динамо»

Друг Фёдора Смолова рассказал, как нападающий переживал упущенное чемпионство с «Динамо»
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Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев, являющийся другом форварда «Краснодара» Фёдора Смолова, рассказал, как тот переживал упущенное чемпионство с «Динамо» в минувшем сезоне.

— Как Фёдор пережил упущенное весной чемпионство с «Динамо»? Он делился с вами эмоциями из-за этого?
— Мне кажется, тут и делиться не надо. Вы же сами понимаете — представьте себя на месте любого игрока, который оказался так близок к успеху, но не получилось сделать последний шаг. Понятно, что Фёдор был очень сильно расстроен, — приводят слова Кугрышева «Известия».

«Динамо» перед последним туром чемпионата России сезона-2023/2024 занимало первое место в турнирной таблице, но в последней игре уступило «Краснодару» (0:1), пропустив вперёд не только «быков», но и «Зенит», ставший чемпионом в шестой раз подряд.

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