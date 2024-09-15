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«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче 19-го тура женской Суперлиги

«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче 19-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 19-го тура женской российской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе академии «Зенита» «Смена СДЮШОР» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской (Екатеринбург). «Зенит» одержал победу со счётом 4:1.

Россия - Суперлига (ж) . 19-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Локомотив (ж)
Москва
1:0 Коровкина – 25'     1:1 Оливейра – 40'     2:1 Цыбутович – 64'     3:1 Пантюхина – 66'     4:1 Гживиньска – 83'    

На 25-й минуте счёт в матче открыла нападающая «Зенита» Нелли Коровкина. Затем один мяч отыграла уже футболистка московского клуба Лаисса Оливейра. Вывела «Зенит» вперёд на 64-й минуте Ксения Цыбутович. Увеличила преимущество санкт-петербургского клуба спустя две минуты Екатерина Пантюхина, реализовав 11-метровый удар. Окончательный счёт в игре на 83-й минуте установила Габриэла Гживиньска — 4:1.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 50 очков за 19 матчей. «Локомотив» располагается на четвёртой строчке, заработав 36 очков.

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