«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче 19-го тура женской Суперлиги

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Завершился матч 19-го тура женской российской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе академии «Зенита» «Смена СДЮШОР» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской (Екатеринбург). «Зенит» одержал победу со счётом 4:1.

На 25-й минуте счёт в матче открыла нападающая «Зенита» Нелли Коровкина. Затем один мяч отыграла уже футболистка московского клуба Лаисса Оливейра. Вывела «Зенит» вперёд на 64-й минуте Ксения Цыбутович. Увеличила преимущество санкт-петербургского клуба спустя две минуты Екатерина Пантюхина, реализовав 11-метровый удар. Окончательный счёт в игре на 83-й минуте установила Габриэла Гживиньска — 4:1.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 50 очков за 19 матчей. «Локомотив» располагается на четвёртой строчке, заработав 36 очков.