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Тренер «Динамо» Личка поделился ожиданиями от игры новичка Артура Гомеса

Тренер «Динамо» Личка поделился ожиданиями от игры новичка Артура Гомеса
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о бразильском нападающем клуба Артуре Гомесе, который дебютирует в составе бело-голубых в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча состоится сегодня, 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Я уверен, что он поможет нам улучшить атакующий стиль игры. Он умеет обыгрывать один в один, может пройти по флангу. Он прибавит нам динамики впереди. А также жду от него хорошей реализации. Честно скажу, что в последних матчах мы не забивали, когда нужно было добиваться результата», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.

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