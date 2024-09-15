Тренер «Динамо» Личка поделился ожиданиями от игры новичка Артура Гомеса

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о бразильском нападающем клуба Артуре Гомесе, который дебютирует в составе бело-голубых в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча состоится сегодня, 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.

«Я уверен, что он поможет нам улучшить атакующий стиль игры. Он умеет обыгрывать один в один, может пройти по флангу. Он прибавит нам динамики впереди. А также жду от него хорошей реализации. Честно скажу, что в последних матчах мы не забивали, когда нужно было добиваться результата», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.