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«Ман Сити» хочет подписать Симонса в качестве замены Де Брёйне летом 2025 года — Фальк

«Ман Сити» хочет подписать Симонса в качестве замены Де Брёйне летом 2025 года — Фальк
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«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой грядущим летом 21-летнего атакующего полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, в нынешнем сезоне выступающего в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, «горожане» видят в нидерландском футболисте замену для 33-летнего атакующего хавбека Кевина Де Брёйне. Подчёркивается, что английский клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны «Баварии» и «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Симонс принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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