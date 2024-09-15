Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15

«Жирона» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонские «Жирона» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Муньис Руис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 5-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жирона» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Барселона» заработала 12 очков и располагается на первой строчке.

В обоих матчах Ла Лиги минувшего сезона «Жирона» обыграла «Барселону» со счётом 4:2.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Интересующий «Барселону» Киммих заявил, что готов обсудить с «Баварией» новый контракт

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android