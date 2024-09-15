«Жирона» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонские «Жирона» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Муньис Руис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Жирона» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Барселона» заработала 12 очков и располагается на первой строчке.

В обоих матчах Ла Лиги минувшего сезона «Жирона» обыграла «Барселону» со счётом 4:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: