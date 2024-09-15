Новый тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о состоянии команды

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о текущем состоянии команды, а также высказался о травмах ведущих футболистов клуба.

«Состояние у команды нормальное, она боеспособная и хорошо подготовленная. Я с большим уважением отношусь к Магомеду (Адиеву), я его знаю с малых лет. Он хотел, чтобы команда играла и была вверху. Но что‑то не получается, и такова наша профессия.

У нас своя стилистика. Мы что‑то пытаемся изменить в плане достижения результата. А так, отработали ребята хорошо, никаких проблем. Мы выходим и работаем здесь и сейчас.

Реально заменить Богосаваца и Беришу теми, кто есть сейчас в команде? Да, у нас достаточно боеспособная команда с хорошим подбором футболистов. У нас есть конкуренция. Жаль, что получили травмы ведущие футболисты, которые давно в клубе и считаются лидерами, но ничего, сыграют другие», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.

На данный момент московское «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 13 очков за семь туров. «Ахмат» имеет в своём активе пять очков и располагается на 15-й строчке.