Эберль отреагировал на слухи о том, что Компани был 7-м при выборе тренера «Баварии»

Директор «Баварии» Макс Эберль назвал нонсенсом слухи о том, что действующий главный тренер «Баварии» Венсан Компани был шестым или седьмым при выборе на данную должность.

«Это нонсенс», — приводит слова Эберля портал Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Венсан Компани был назначен главным тренером мюнхенской «Баварии» 30 мая 2024 года. До этого его обязанности исполнял Томас Тухель. По итогам 3-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков в трёх победных матчах. В следующем туре «Бавария» сыграет с «Вердером». Встреча пройдёт 21 сентября, начало в 16:30 мск.