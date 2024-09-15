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Эберль отреагировал на слухи о том, что Компани был 7-м при выборе тренера «Баварии»

Эберль отреагировал на слухи о том, что Компани был 7-м при выборе тренера «Баварии»
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Директор «Баварии» Макс Эберль назвал нонсенсом слухи о том, что действующий главный тренер «Баварии» Венсан Компани был шестым или седьмым при выборе на данную должность.

«Это нонсенс», — приводит слова Эберля портал Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Венсан Компани был назначен главным тренером мюнхенской «Баварии» 30 мая 2024 года. До этого его обязанности исполнял Томас Тухель. По итогам 3-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков в трёх победных матчах. В следующем туре «Бавария» сыграет с «Вердером». Встреча пройдёт 21 сентября, начало в 16:30 мск.

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