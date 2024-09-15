«Глупый, глупый». Фанаты «Реала Сосьедад» оскорбляли Винисиуса во время матча Ла Лиги

Болельщики «Реала Сосьедад» оскорбляли крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 5-го тура испанской Примеры (0:2). Об этом информирует Marca.

В частности, фанаты «Реала Сосьедад» скандировали в адрес Винисиуса: «Глупый, глупый!»

После того как бразильский футболист реализовал 11-метровый удар на 58-й минуте встречи, он поднёс палец к губам, предположительно показывая болельщикам соперника, что им нужно вести себя более корректно.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: