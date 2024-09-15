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«Глупый, глупый». Фанаты «Реала Сосьедад» оскорбляли Винисиуса во время матча Ла Лиги

«Глупый, глупый». Фанаты «Реала Сосьедад» оскорбляли Винисиуса во время матча Ла Лиги
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Болельщики «Реала Сосьедад» оскорбляли крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 5-го тура испанской Примеры (0:2). Об этом информирует Marca.

Испания — Примера . 5-й тур
14 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 58'     0:2 Мбаппе – 75'    

В частности, фанаты «Реала Сосьедад» скандировали в адрес Винисиуса: «Глупый, глупый!»

После того как бразильский футболист реализовал 11-метровый удар на 58-й минуте встречи, он поднёс палец к губам, предположительно показывая болельщикам соперника, что им нужно вести себя более корректно.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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