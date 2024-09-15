В Индонезии футболист нокаутировал судью, принимавшего спорные решения

В конце матча между индонезийскими «Ачех Юнайтед» и «Бандар Султенг» футболист гостей ударил кулаком в челюсть главного арбитра, который, по мнению игрока, принимал решения в пользу соперника на протяжении всей встречи.

Фото: Скриншот из трансляции TV RI Sport

Фото: Скриншот из трансляции TV RI Sport

Фото: Скриншот из трансляции TV RI Sport

На 90+8-й минуте матча главный судья назначил пенальти в ворота «Бандар Султенг», при этом к тому моменту команда уже играла вдевятером. После того как рефери упал на газон, на поле появились машины скорой помощи. Арбитр не смог продолжить свою работу.

Хозяева не смогли реализовать пенальти, однако через несколько минут в ворота «Бандар Султенг» был назначен ещё один 11-метровый удар, благодаря которому «Ачех Юнайтед» удалось сравнять счёт во встрече и перевести игру в овертайм. Но гости отказались продолжать матч и покинули поле.

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