Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов: в матче ЦСКА — «Зенит» более закономерным был бы ничейный результат

Игорь Семшов: в матче ЦСКА — «Зенит» более закономерным был бы ничейный результат
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о прошедшем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые обыграли московский ЦСКА (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«В матче ЦСКА — «Зенит» более закономерным был бы ничейный результат. Сказалось большое преимущество в мастерстве игроков «Зенита», которые реализовали свой момент и добились победы. Боевая игра. Обе команды хотели победить, поэтому игра была ближе к ничьей», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» набрал 20 очков в восьми матчах и возглавляет чемпионскую гонку РПЛ. ЦСКА с 13 очками находится в текущей таблице на пятом месте.

Материалы по теме
Семак в 10-й раз обыграл ЦСКА в качестве тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android