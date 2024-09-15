Игорь Семшов: в матче ЦСКА — «Зенит» более закономерным был бы ничейный результат

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о прошедшем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые обыграли московский ЦСКА (1:0).

«В матче ЦСКА — «Зенит» более закономерным был бы ничейный результат. Сказалось большое преимущество в мастерстве игроков «Зенита», которые реализовали свой момент и добились победы. Боевая игра. Обе команды хотели победить, поэтому игра была ближе к ничьей», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» набрал 20 очков в восьми матчах и возглавляет чемпионскую гонку РПЛ. ЦСКА с 13 очками находится в текущей таблице на пятом месте.