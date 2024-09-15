Защитник «Зенита» Нино: все старались принять Соболева наилучшим образом

Игрок санкт-петербургского «Зенита» Нино после гостевого матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0) ответил на вопрос о том, как ему понравился дебют нападающего Александра Соболева, ранее выступавшего за столичный «Спартак».

«Соболев провёл хорошую игру, он помог нам. У него другие характеристики по сравнению с тем, что до этого было у нас в команде. Он здесь для того, чтобы нас дополнять. Все старались принять его наилучшим образом. Потому что мы знаем: самое главное – это «Зенит», — приводит слова Нино «Советский спорт».

Напомним, Соболев присоединился к сине-бело-голубым 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.