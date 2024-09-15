Ари предположил, может ли нынешний «Спартак» стать чемпионом России

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Ари предположил, может ли нынешний состав красно-белых стать обладателем золотых медалей Российской Премьер-Лиги, а также высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче.

«Конечно, нынешний «Спартак» способен стать чемпионом. У них отличная команда, очень сильные игроки. Станкович? Он — топ, очень хороший специалист, который может привести команду к трофею», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

«Спартак» после семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата России набрал 14 очков. Подопечные Деяна Станковича на данный момент располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.