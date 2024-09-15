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Игрок «Зенита» Педро: могу назвать Соболева хорошим парнем

Игрок «Зенита» Педро: могу назвать Соболева хорошим парнем
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18-летний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался об игре форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Что думаю об игре Соболева? Для него это также была хорошая игра. К сожалению, он не забил, но тоже помог команде, и мы смогли победить. Могу ли назвать его хорошим парнем? Да, конечно», — приводит слова Педро «Советский спорт».

Напомним, Соболев присоединился к сине-бело-голубым 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.

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