Игрок «Зенита» Педро: могу назвать Соболева хорошим парнем

18-летний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался об игре форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Что думаю об игре Соболева? Для него это также была хорошая игра. К сожалению, он не забил, но тоже помог команде, и мы смогли победить. Могу ли назвать его хорошим парнем? Да, конечно», — приводит слова Педро «Советский спорт».

Напомним, Соболев присоединился к сине-бело-голубым 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.