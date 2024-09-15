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Игорь Семшов: Соболеву тяжело, пока он далёк от своих лучших кондиций

Игорь Семшов: Соболеву тяжело, пока он далёк от своих лучших кондиций
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о форварде санкт-петербургского клуба Александре Соболеве.

«Видно, что Соболеву пока тяжело. Он много пропустил и ещё не набрал форму. Но Соболев старается приносить пользу команде, много отрабатывал в обороне. Однако пока он далёк от своих лучших кондиций — он сам это прекрасно понимает. С другой стороны, набрать форму можно только через игры», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Соболев присоединился к сине-бело-голубым 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.

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