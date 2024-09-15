Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий ЦСКА Мусаев: Гуарирапа добавит конкуренции, у него есть голод

Нападающий ЦСКА Мусаев: Гуарирапа добавит конкуренции, у него есть голод
Комментарии

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о переходе 21-летнего форварда Сауля Гуарирапы в стан красно-синих из «Сочи».

«Думаю, Гуарирапа добавит конкуренции, у него тоже есть голод. Это хорошо. Конкуренция — всегда хорошо», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне венесуэльский футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сочинским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме
Долгожданный трансфер ЦСКА в атаку! Но у Гуарирапы парадоксальная статистика
Долгожданный трансфер ЦСКА в атаку! Но у Гуарирапы парадоксальная статистика

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android