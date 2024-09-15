Нападающий ЦСКА Мусаев: Гуарирапа добавит конкуренции, у него есть голод

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о переходе 21-летнего форварда Сауля Гуарирапы в стан красно-синих из «Сочи».

«Думаю, Гуарирапа добавит конкуренции, у него тоже есть голод. Это хорошо. Конкуренция — всегда хорошо», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне венесуэльский футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сочинским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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