Хорхе Карраскаль забил свой первый гол за «Динамо» в РПЛ

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль отметился забитым голом в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Этот мяч стал первым для футболиста в составе бело-голубых в матчах чемпионата страны.

«Динамо» объявило о переходе Карраскаля 27 августа 2023 года. Контракт с футболистом из Колумбии был подписан сроком на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год. За это время Хорхе принял участие в 36 матчах москвичей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

На момент написания новости в матче «Динамо» с «Ахматом» идёт перерыв. Счёт 1:0 в пользу команды из Москвы.