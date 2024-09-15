Хорхе Карраскаль забил свой первый гол за «Динамо» в РПЛ
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Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль отметился забитым голом в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Этот мяч стал первым для футболиста в составе бело-голубых в матчах чемпионата страны.
«Динамо» объявило о переходе Карраскаля 27 августа 2023 года. Контракт с футболистом из Колумбии был подписан сроком на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год. За это время Хорхе принял участие в 36 матчах москвичей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.
На момент написания новости в матче «Динамо» с «Ахматом» идёт перерыв. Счёт 1:0 в пользу команды из Москвы.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
3 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43' 2:0 Тюкавин – 48' 2:1 Луна Диале – 54' 2:2 Садулаев – 63' 3:2 Макаров – 90+3'
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