Россиянин Амир Ибрагимов забил гол за молодёжный «Манчестер Юнайтед»

Левый вингер «Манчестер Юнайтед» U18 Амир Ибрагимов вчера, 14 сентября, забил гол в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (5:1).

Россиянин отметился забитым голом с 11-метрового на 65-й минуте.

16-летний Амир родился в Дагестане, но уже продолжительное время выступает в Англии за «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023 года он дебютировал в составе сборной Англии U15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2), проведя на поле 60 минут.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Англии U18 российский футболист принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.