Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с 32-летним Карвахалем — Marca

Руководство мадридского «Реала» дало понять 32-летнему правому защитнику Даниэлю Карвахалю, что клуб намерен продлить с ним контракт, заканчивающийся летом 2025 года, ещё на один сезон. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, испанский футболист с пониманием относится к стратегии «сливочных» не предлагать возрастным игрокам длительных трудовых соглашений.

Защитник выступает в составе испанского гранда с 2013 года. За этот период он принял участие в 422 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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