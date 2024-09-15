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Вячеслав Чанов: беда ЦСКА продолжается — нет забивного нападающего

Вячеслав Чанов: беда ЦСКА продолжается — нет забивного нападающего
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Российский тренер Вячеслав Чанов поделился мнением о минувшем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» победил московский ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Матч ЦСКА — «Зенит» был интересным с обеих сторон. ЦСКА не должен был проигрывать. Беда армейцев продолжается — нет забивного нападающего. Моменты есть, с начала матча ЦСКА выглядел прекрасно, поэтому не должны были проиграть», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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