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Дзюба начнёт матч РПЛ с «Химками» на скамейке запасных

Дзюба начнёт матч РПЛ с «Химками» на скамейке запасных
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Новоиспечённый нападающий «Акрона» Артём Дзюба остался в запасе на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», который состоится сегодня, 15 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Химки» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.

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