«Рома» упустила победу над «Дженоа» на 90+6-й минуте
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Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Рома». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Джуа. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
Италия — Серия А . 4-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 1
Рома
Рим
0:1 Довбик – 37' 1:1 де Винтер – 90+6'
Первый гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился украинский нападающий «Ромы» Артём Довбик. На 90+6-й минуте защитник «Дженоа» Кони де Винтер сравнял счёт.
После этой игры в активе римского клуба стало три очка. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» с пятью очками находится на девятой строчке.
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