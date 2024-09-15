«Акрон» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Пестряков, Тимошенко.

«Химки»: Обухов, Филин, Луна, Фернандес, Фаринья, Бакаев, Хосонов, Капленко, Магомедов, Вера, Заболотный.

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Химки» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 20 очков за восемь встреч.

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