«Динамо» М — «Ахмат»: Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых
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В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
3 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43' 2:0 Тюкавин – 48' 2:1 Луна Диале – 54' 2:2 Садулаев – 63' 3:2 Макаров – 90+3'
На 48-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество своей команды.
На данный момент московское «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 13 очков за семь туров. «Ахмат» имеет в своём активе пять очков и располагается на 15-й строчке.
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