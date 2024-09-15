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Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Жироной» из-за травмы Доннаруммы

Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Жироной» из-за травмы Доннаруммы
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Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может дебютировать за свой новый клуб в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной», который состоится в среду, 18 сентября, поскольку основной голкипер французского гранда Джанлуиджи Доннарумма получил травму во время встречи 4-го тура Лиги 1 с «Брестом» (3:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как информирует официальный сайт «ПСЖ», в течение следующей недели итальянский футболист будет восстанавливаться после мышечного дискомфорта в правом бедре.

Российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

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